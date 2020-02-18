İstanbul'da giysi kumbarasını akıl almaz yöntemle boşaltan kadın kamerada | Video
İstanbul Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü. Akıl almaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları kadın kapaktan alarak çuvala yerleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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