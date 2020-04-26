İstanbul'da vatandaşları endişelendiren gökyüzündeki esrarengiz ışıklar ve cisimler kamerada | Video

İstanbul'dan da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar şaşkınlık yarattı. Gökyüzündeki ışıkların ünlü iş insanı Elon Musk'ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan Starlinke ait olduğu düşünülüyor.