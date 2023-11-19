Video Haber İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda ulaşıma kar engeli
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda ulaşıma kar engeli

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda ulaşıma kar engeli

19.11.2023 | 20:52

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle makaslama yapan TIR ile kayan araçlardan dolayı İstanbul yönüne ulaşım kapandı.

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