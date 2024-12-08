İşte Esad’ın garajı: Muhalifler lüks otomobilleri kaçırdı!
Suriye'de iç savaşı muhalifler kazandı. Silahlı gruplar Şam'a kadar ulaştı. Devrik lider Esad ise ülkeden kaçtı. Bugün Esad'ın evine de giren muhalifler, garajdaki lüks araçlara el koydu. O anlar böyle görüntülendi.
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