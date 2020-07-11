İşte Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin hikayesi | Video
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Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması sonrası Türkiye'de büyük sevinç yaşanırken yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nin öyküsünü Prof. Dr. Uğur Üçüncü, canlı yayaında anlattı.