Video Haber İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video

İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video

08.05.2022 | 23:18

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İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı.

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