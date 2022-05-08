İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video

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İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı.