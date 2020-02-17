İyi Parti'de bir istifa daha! | Video

İYİ Parti'deki istifaların ardı arkası kesilmiyor... Geçtiğimiz hafta, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ardından Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da partisinden istifa etti. Gelen son dakika açıklamasına göre; İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.