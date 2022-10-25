Video Haber İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu kamerada: 88 milyon liralık vurgun | Video
İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu kamerada: 88 milyon liralık vurgun | Video

İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu kamerada: 88 milyon liralık vurgun | Video

25.10.2022 | 18:22

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İsviçre ve Almanya’da yaşayan yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini İsviçre veya Almanya polisi olarak tanıtarak 88 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 31 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

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