İzmir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu kamerada: 88 milyon liralık vurgun | Video

İsviçre ve Almanya’da yaşayan yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini İsviçre veya Almanya polisi olarak tanıtarak 88 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 31 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.