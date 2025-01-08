İzmir'de otobüs şoförleri iş bıraktı | Video 08.01.2025 | 12:29 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle işçilerin dün başlattığı eylem kapsamında ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı. Eylem nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ dün tam gün iş bırakma eylemi yaptı. Bu kapsamda ESHOT şoförleri, bugün 06.00 ile 07.00 saatleri arasında kontak kapattı. Eylem nedeniyle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İşe gitmek için otobüs bekleyenler, duraklarda kalabalık oluşturdu. Bazı yolcular ise gecikme nedeniyle ESHOT personeline tepki gösterdi.

METRO SEFERLERİ DE AKSADI

Kentte sabah saatlerinde metro seferlerinde de aksama yaşandı. Fahrettin Altay-Evka 3 güzergahında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerin aksadığı belirtilirken, istasyonlarda yoğunluk oluştu. Arızanın onarılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.