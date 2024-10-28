Video Haber Jandarma’dan 101’inci yıl mesajı: “Her yerde göreve hazırız”
Jandarma’dan 101’inci yıl mesajı: “Her yerde göreve hazırız”

Jandarma’dan 101’inci yıl mesajı: “Her yerde göreve hazırız”

28.10.2024 | 09:33

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, Cumhuriyetin 101’inci yıl dönümü kapsamında şanlı Türk bayrağımızla yaptıkları gösterilerde “Her yerde göreve hazırız” mesajı verdi.

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Zorlu arazi ve hava şartlarında başarılı operasyonlar yürüten Jandarma Arama Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum Kongre Binası'nın ziyaret edilmesini müteakip Oltu ilçesi Gökkuşağı Tepeleri ile Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü'nde Türk bayraklı gösteriler yaptı.


Jandarmanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel hazırlanan klip izleyenlerin beğenisini topladı.

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