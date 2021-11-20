Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video

Başkan Erdoğan, 22 Kasım Pazartesi günü kabineyi toplayacak. Gündemde Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried’in temasları ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 50-1 sistemi zirveside olacak. Ayrıca masada terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler ve koronavirüs tedbirleri gibi önemli gündem başlıkları görüşülecek. Aralıkta başlayacak asgari ücret pazarlığı görüşmeleri öncesi hükümet konuyu son kez değerlendirecek. İşte ayrıntılar...