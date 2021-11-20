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OTOMATİK OYNAT
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Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video 20.11.2021 | 18:26
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Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 20.11.2021 | 16:42
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Mehmet Barlas | Yavaş yavaş uyanıyoruz 20.11.2021 | 16:39
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Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak 20.11.2021 | 16:37
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Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 16:27
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İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video 20.11.2021 | 00:10
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Mehmet Barlas | Kime inanalım? 19.11.2021 | 16:51
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Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 19.11.2021 | 16:49
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İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış | Video 19.11.2021 | 16:05
Başkan Erdoğan, 22 Kasım Pazartesi günü kabineyi toplayacak. Gündemde Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried’in temasları ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 50-1 sistemi zirveside olacak. Ayrıca masada terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler ve koronavirüs tedbirleri gibi önemli gündem başlıkları görüşülecek. Aralıkta başlayacak asgari ücret pazarlığı görüşmeleri öncesi hükümet konuyu son kez değerlendirecek. İşte ayrıntılar...