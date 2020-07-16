Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında | Video

Kadıköy'de kâğıt toplayıcıları, bıçak ve sopalarla bir kişiye saldırdı. Polisin havaya ateş ederek ayırdığı kavgada 9 kişi gözaltına alındı. Yaşanalar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.