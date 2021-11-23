Kadir İnanır'dan beklenen haber geldi! Doktorlarından Kadir İnanır'ın son sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama geldi! | Video
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Akşam saatlerinde ünlü sanatçının doktorlarından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...