Kağıthane'de binada patlama!

12.11.2025 | 22:49

Kağıthane'de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirterek, bir kişinin yaralandığını ifade etti.