Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kamerada
Kağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay, 10.02.2020 tarihinde Kağızman Devlet Hastanesi ‘nde meydana gelmişti. Hastane kantinini işleten M.D. daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. karşılaştı. A.D., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek amcasını vurdu. Olay yerinde can veren amcasının cesedine kimseyi yaklaştırmayan A.D., hastaneye gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.
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