Kahramanmaraş'ta deprem anında binanın yıkılırken yaşanan panik anları kamerada | Video
Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. Asrın felaketinde gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panikle bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.
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