Kahramanmaraş’ta orman yangınına müdahale ederken düşen uçakta yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi | Video

Uçakta bulunanlar arasında pilot Serkan Mirzaoğlu, Koordinatör Edip Uzunoğlu’nun uçağı kiralayan şirketin personeli olduğu Oğuz Avşar Aydın’ın ise Orman Bakanlığı personeli olduğu ve Adana’da orman mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.