Kandıra’da özel harekatlı nefes kesen operasyon
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kandıra ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 16 ayrı adrese baskın yapılan operasyonda, değişik miktarda uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi.
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