Video Haber Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

16.12.2024 | 16:48

Ankara'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Ankaralı Turgut' lakaplı şarkıcı Turgut Karataş (61), son yolculuğuna uğurlandı.

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