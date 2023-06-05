Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor | Video

Son dakika haberi: Ülkenin Karadeniz bölgesinde son günlerde etkisi artıran şiddetli yağışlar sele neden oldu. Özellikle Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop’ta sel felaketi yaşandı. Samsun’a giderek çalışmaları yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun’da ve Amasya’da sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sel riskin sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, “Bu gece Samsun’da dikkat, yarın bu turuncu uyarı Ordu’ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren bu yoğun yağışlar Karadeniz’den çıkacak.” ifadelerini kullandı.