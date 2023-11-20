Video Haber Karlıova'da beklenen kar yağışı başladı
Karlıova'da beklenen kar yağışı başladı

Karlıova'da beklenen kar yağışı başladı

20.11.2023 | 00:34

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen kar yağışı başladı, ilçe 10 dakika içinde tamamen beyaza büründü.

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