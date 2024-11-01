Kartal çöp yığınları ile doldu! İşçiler greve gitti, vatandaş kokudan yolda yürüyemiyor

Kartal Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı aldı. Çarşamba gününden itibaren işçiler temizlik yapmıyor. 3 gündür devam eden iş bırakma eylemi sonucunda tüm ilçe çöp yığınları ile doldu.