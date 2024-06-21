Video Haber Kaya Sabancı'nın avukatından 'Vedat Aşçı' açıklaması: Hukuki süreci başlattık | VİDEO HABER
Kaya Sabancı'nın avukatından 'Vedat Aşçı' açıklaması: Hukuki süreci başlattık | VİDEO HABER

Kaya Sabancı'nın avukatından 'Vedat Aşçı' açıklaması: Hukuki süreci başlattık | VİDEO HABER

21.06.2024 | 00:34

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı. Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayhan, olayın ardından açıklamalarda bulundu, hukuki süreci başlattıklarını belirtti.

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