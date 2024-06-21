Kaya Sabancı'nın avukatından 'Vedat Aşçı' açıklaması: Hukuki süreci başlattık | VİDEO HABER
72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı. Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayhan, olayın ardından açıklamalarda bulundu, hukuki süreci başlattıklarını belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:37
01:49
01:44
Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga kamerada 19.06.2024 | 21:26
11:34
04:29
Melih Altınok | Ecnebilerin Türkiye'de güvendiği gazeteciler 19.06.2024 | 16:17
04:17
Kerem Alkin | ABD'nin 'mali savurganlığı' endişe verici 19.06.2024 | 16:15
03:32
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik: Devamını bekliyoruz 18.06.2024 | 22:53
00:24
Bodrumdaki yangına erken müdahale edildi: Tatilciler o anları çekti 18.06.2024 | 20:56
00:57
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama! 18.06.2024 | 18:52
08:48
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! 18.06.2024 | 18:44
02:44
Haşmet Babaoğlu | Kişisel bir sözlük: Barbarlar 18.06.2024 | 16:21
03:42
08:02
Yavuz Donat | Suç ve ceza 18.06.2024 | 16:17
00:46
02:24
06:47
05:03
Sarıyer'de otluk alanda yangın! Vali Gül duyurdu: Alevler kontrol altında 18.06.2024 | 00:33
12:23
Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail utanç verici katliamlar yapıyor 17.06.2024 | 19:32
03:31
00:24
ABD Başkanı Biden sahnede dondu kaldı! İmdadına Obama yetişti 17.06.2024 | 00:44