Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 7 kişiye işlem yapıldı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Yahyalı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 kişiye işlem yapılırken, binlerce adet boş ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.
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