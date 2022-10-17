Video Haber Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video

Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video

17.10.2022 | 19:49

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Kayseri’de bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları şok baskında 125 gram uyuşturucu ele geçirilirken 9 kişi ise gözaltına alındı.

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