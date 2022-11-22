Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video

Türkiye’nin konuştuğu kaza Amasya Merzifon’da yaşandı. Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR’a çarptı ve acı kazada Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz ve Burak Topçu bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte ayrıntılar!