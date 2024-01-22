Video Haber Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

22.01.2024 | 18:11

Kazdağları’nda Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi Kazdağları’nda iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri Hanlar mevkiinde yolu açık tutabilmek için 24 saat küreme ve tuzlama işlemleri yapıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazdağları’nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor 02:40
Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor 22.01.2024 | 18:11
Balıkesir’de hareketli anlar: Mürettebat helikopterle kurtarıldı! | Video 03:44
Balıkesir'de hareketli anlar: Mürettebat helikopterle kurtarıldı! | Video 22.01.2024 | 16:23
Mahmut Övür | CHP’de fırtına öncesi sessizlik 05:32
Mahmut Övür | CHP'de fırtına öncesi sessizlik 22.01.2024 | 16:05
Melih Altınok | Tam gündeme girecek oluyorum... 03:59
Melih Altınok | Tam gündeme girecek oluyorum... 22.01.2024 | 16:03
Haşmet Babaoğlu | Hepimizi hazırlıyorlar 02:34
Haşmet Babaoğlu | Hepimizi hazırlıyorlar 22.01.2024 | 16:00
Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım! | Video 14:59
Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: "Size minnettarım!" | Video 22.01.2024 | 15:19
CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş’ın eşini İstanbul’dan aday mı gösterecek? | Video 03:01
CHP-DEM Parti ittifakı olmayacak mı? DEM Parti Demirtaş'ın eşini İstanbul'dan aday mı gösterecek? | Video 22.01.2024 | 13:46
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:35
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 22.01.2024 | 10:10
Bakan Yerlikaya: İstanbul’da 9 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 01:11
Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 9 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 22.01.2024 | 08:21
Bakan Yerlikaya: ’Çengel-6’ operasyonunda 1 Ton 56 litre etil alkol ele geçirildi | Video 00:43
Bakan Yerlikaya: 'Çengel-6' operasyonunda 1 Ton 56 litre etil alkol ele geçirildi | Video 22.01.2024 | 08:21
Yarısı Bizden kampanyası bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi | Video 01:20
"Yarısı Bizden" kampanyası bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi | Video 21.01.2024 | 12:25
MSB açıkladı! 10 PKK’lı etkisiz | Video 00:36
MSB açıkladı! 10 PKK'lı etkisiz | Video 21.01.2024 | 10:14
Şişli’de AVM’de dehşet anları kamerada: Otomobille yürüyen merdivene daldı 00:38
Şişli’de AVM’de dehşet anları kamerada: Otomobille yürüyen merdivene daldı 20.01.2024 | 23:46
Bolu Dağı’nda kar ve sis görüşü engelliyor 01:48
Bolu Dağı’nda kar ve sis görüşü engelliyor 20.01.2024 | 23:46
İspanya Filistin’e destek için yürüdü 01:40
İspanya Filistin’e destek için yürüdü 20.01.2024 | 22:09
Büyükçekmece’de CHP’li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu yaşadıklarını anlattı 01:02
Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu yaşadıklarını anlattı 20.01.2024 | 20:00
Tayland’da yolcu treni hemzemin geçitteki vince çarptı: 1 ölü, 5 yaralı 00:29
Tayland’da yolcu treni hemzemin geçitteki vince çarptı: 1 ölü, 5 yaralı 20.01.2024 | 18:05
SON DAKİKA: AK Parti adayları belli oldu | Video 01:06
SON DAKİKA: AK Parti adayları belli oldu | Video 20.01.2024 | 16:01
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları... | Video 49:02
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti İstanbul ilçe ilçe belediye başkan adayları... | Video 20.01.2024 | 15:56
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı | Video 30:52
Başkan Erdoğan: "Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı" | Video 20.01.2024 | 15:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA