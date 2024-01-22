Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kazdağları’nda Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi Kazdağları’nda iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri Hanlar mevkiinde yolu açık tutabilmek için 24 saat küreme ve tuzlama işlemleri yapıyor.
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