Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yasağını savunduğu konuşması gündem oldu | Video
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yasağını savunduğu konuşması gündem oldu.
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