Kılıçdaroğlu için açılan pankart alay konusu oldu! "The Godfather" müziği ile karşıladılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı programda "The Godfather" müziği ve "Demokratik Baba" pankartıyla karşılandı. Açılan pankart, sosyal medyada da alay konusu oldu.
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