Kılıçdaroğlu'ndan yine asılsız iddia | Video

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getirmediğini iddia etti. Ancak geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çeken Başkan Erdoğan'dan başkası değildi.