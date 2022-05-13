Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: "Bana göre doğru karar" | Video

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan yargılandığı dosyası ile ilgili karar verildi. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasını onarken, 2 ayrı dosyayı ise düşürdü. Peki Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararı ne anlama geliyor? Kaftancıoğlu kararının perde arkasında ne var? A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Yargıtay tarafından onama kararı ve sonrasında oluşan muhalif tepki süreci yorumlandı. Kılıçdaroğlu eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek alınan kararın doğru olduğunu belirterek, “Karar üzerine siyaseten rol kapma peşinde olanlar kararı okumadan karar vermeye çalışanlar toplumu provoke etmeye başladılar” ifadelerini kullandı.