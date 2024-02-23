Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'tan çok konuşulan seçim şarkısı: Nerede o vaatlerin söyle! | Video
Yerel seçime sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ise Roman ezgileriyle hazırladığı seçim şarkısıyla büyük beğeni topladı. Vatandaşın yıllardır yaşadığı alt yapı ve hizmet sorunlarına dikkat çekilen şarkı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı…
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