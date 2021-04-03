Kırmızı kategorideki Antalya'da pes dedirten görüntü! Mehteranlı gelin alma | Video

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı (çok yüksek riskli) kategoride bulunan Antalya'da pes dedirten bir olay yaşandı. Bir damat adayı sokak kısıtlaması olmasına rağmen mehteran eşliğinde gelin almaya gitti. O anlar çevredekilerin kamerasına yansırken, onlarca araçlık konvoy da dikkatlerden kaçmadı.