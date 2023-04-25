KIZILELMA Atatürk Havalimanı'na indi | Video
TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi. Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Çorlu Havaalanı'ndan kalktı. KIZILELMA saat 13.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi.
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