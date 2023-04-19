Video Haber KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı! Selçuk Bayraktar detayları açıkladı | Video
KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı! Selçuk Bayraktar detayları açıkladı | Video

KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı! Selçuk Bayraktar detayları açıkladı | Video

19.04.2023 | 11:17

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma’nın 5’inci sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

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Gökyüzündeki testleri devam eden Bayraktar KIZILELMA, uçuş test kampanyası çerçevesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 18 Nisan'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde daha yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak gerçekleştirdiği sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla tamamladı. Milli İnsansız Savaş Uçağı, test kapsamında pist üzerinden alçak irtifada yüksek hızda geçişler yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA bugün 5'inci uçuş testini gerçekleştirdi. Bugün sistem tanımlama testleri kapsamında iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarıyla gerçekleştirip Çorlu'daki meydanımıza gelip indi. Bunun yanında test sırasında piste yakın hızlı geçişlerimizde oldu. Bütün bu manevraları KIZILELMA başarıyla tamamladı" dedi.

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