Kızılelma uçuş testinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi | Video

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Kampanya kapsamında Bayraktar KIZILELMA bir ilke imza atarak Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu yaptı.