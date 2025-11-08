Video Haber Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın!
08.11.2025 | 18:10

Türkiye, bu sabah Kocaeli'nin Dilovası'ndan gelen haberle sarsıldı.

Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! 03:18
İstanbul’da korkunç cinayet! Dede öldü torun yaralandı: 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı 01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakü’de A Haber’e özel açıklamalar 01:18
A Haber Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinde | Video 27:57
45 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli yakalandı | Video 01:14
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı | Video 24:25
Eğitimde Dekolonizasyon’ Zirvesi’nden önemli mesajlar! Esra Albayrak: Afrika’daki bilginin Değeri Londra’dakinden eksik değildir 25:51
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 00:50
İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 00:11
Ordu’da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 06:26
Bakan Kurum, Hatay’da konuştu: Asrın inşa seferberliğinde son düzlüğe girdik | Video 36:57
Bakan Kurum, Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlattı | Video 04:50
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Terörsüz Türkiye’de yeni kavşaktayız | Video 53:05
Yüksekovalı vatandaşlar: Devlet Bahçeli’nin her bir adımı Türkiye’ye huzur ve barışı getirecek | Video 02:43
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı | Video 00:52
Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır | Video 00:14
Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değildir | Video 37:31
Bakan Kurum, TOKİ ile Düzce’de ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı | Video 01:33
Bakan Yerlikaya: 8 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık | Video 01:07
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan A Haber’e özel açıklamalar! 36:55
