Video Haber Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video

Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video

Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video
19.02.2020 | 17:53

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Elif Soylu, babasının telefonuna gönderilen link üzerinden verdiği cep telefonu siparişi yerine cinsel içerikli solüsyon gönderilince soluğu poliste aldı.

Elif Soylu, babasının telefonuna mesaj yoluyla gönderilen linki açtığında, piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan cep telefonunun 199 TL'ye satıldığını gösteren reklamla karşılaştı. "Sipariş vermek için tıklayın" yazısı da bulunan link üzerinden telefon satın almak için başvuru formu doldurdu. Daha sonra Soylu'yu arayan kimliği belirsiz bir kişi, adres bilgisini aldı, siparişin onayladığını söyledi. 3 gün sonra ise evine kargo ile paket geldi. Ancak paketten cep telefonu yerine cinsel içerikli solüsyon çıktı. Elif Soylu, hemen polis merkezine giderek, başından geçenleri anlattı. Buradan Tüketici Hakem Heyeti'ne yönlendirilen Soylu'ya, faturası olmadığı için işlem yapılamayacağı söylendi.


'YASAL BİR FİRMA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER'
Elif Soylu, "Babamın cep telefonuna gelen mesajda, 199 liraya akıllı telefon verdikleri yazıyordu. Ben de form doldurdum. Telefonla beni arayıp, 'Akıllı telefonu 199 liraya veriyoruz. Siparişinizi onaylıyor musunuz?' dediler. Ben de onayladığımı söyledim. Sonrasında ise telefon yerine solüsyon gönderdiler. 199 lira cazip geldi, telefona da ihtiyacımız olduğu için sipariş verdik.


Telefondaki kişiye 'Dolandırıcılık falan olmasın?' diye sordum. Bana yasal bir firma olduklarını, kendilerine her şekilde ulaşabileceğimi söylediler" dedi.


'AĞABEYİM DOLANDIRICI OLDUKLARINDAN ŞÜPHELENİNCE VAZGEÇTİ'
Dolandırıcılardan şikayetçi olmak istediğini ancak kimsenin kendisine yardımcı olmadığını öne süren Elif Soylu, şunları kaydetti:
"Karakola gittim. Oradaki yetkililer bana, Tüketici Mahkemesi'ne gitmem gerektiğini söylediler. Derince Kaymakamlığı Tüketici Mahkemesi'ne başvurdum. Onlar da fatura olmadığı için işlem gerçekleştiremeyeceklerini söylediler. Ben mağdur oldum başka insanlar da mağdur olmasın. Ben ağabeyime de söylemiştim. Ağabeyim 'Ben de sipariş veririm' dedi. Sonra dolandırıcı olmalarından şüphelenip, vazgeçti" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video 03:10
Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video 19.02.2020 | 17:53
AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video 07:02
AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video 19.02.2020 | 17:10
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli olan bu skandal oyun için harekete geçti... Gençler sakın bu oyuna gelmeyin | Video 00:11
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli olan bu skandal oyun için harekete geçti... Gençler sakın bu oyuna gelmeyin | Video 19.02.2020 | 16:34
Son dakika! Merkez Bankası'ndan flaş Şubat 2020 faiz indirimi kararı! | Video 11:01
Son dakika! Merkez Bankası'ndan flaş Şubat 2020 faiz indirimi kararı! | Video 19.02.2020 | 14:16
Sahte bal nasıl anlaşılır? Kardiyoloji Uzmanı Doktor'dan sahte ve gerçek balı anlama yöntemi | Video 03:23
Sahte bal nasıl anlaşılır? Kardiyoloji Uzmanı Doktor'dan sahte ve gerçek balı anlama yöntemi | Video 19.02.2020 | 16:05
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 00:19
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:37
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 02:29
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:44
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 09:00
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 19.02.2020 | 15:43
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 01:38
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 19.02.2020 | 15:38
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 04:09
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 19.02.2020 | 15:35
Danilo şefin sözleri herkesi şaşırttı! Ünlü şef Danilo Zanna: Maymun beyni yedim | Video 00:20
Danilo şefin sözleri herkesi şaşırttı! Ünlü şef Danilo Zanna: "Maymun beyni yedim" | Video 19.02.2020 | 15:29
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 01:10
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 19.02.2020 | 15:33
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan An meselesi demişti' TSK, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! | Video 02:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "An meselesi" demişti' TSK, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! | Video 19.02.2020 | 15:29
Gıda seferberliği bugün de devam ediyor! 81 il'de 7 bin gıda polisi sahada | Video 03:52
Gıda seferberliği bugün de devam ediyor! 81 il'de 7 bin gıda polisi sahada | Video 19.02.2020 | 15:21
Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video 01:19
Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video 19.02.2020 | 15:07
Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video 03:37
Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video 19.02.2020 | 14:39
Osman Kavala yeniden göz altında! | Video 01:34
Osman Kavala yeniden göz altında! | Video 19.02.2020 | 14:37
Manisa'da 5,2 ve 4,2'lik deprem! | Video 01:28
Manisa'da 5,2 ve 4,2'lik deprem! | Video 19.02.2020 | 14:33
39 yıllık kitapta Koronavirüs benzeri salgın! Sosyal medyada komplo teorileri yükseliyor! | Video 02:09
39 yıllık kitapta Koronavirüs benzeri salgın! Sosyal medyada komplo teorileri yükseliyor! | Video 19.02.2020 | 14:29
Film ve dizi setlerinde yaşanan korkunç kazalar! 06:58
Film ve dizi setlerinde yaşanan korkunç kazalar! 19.02.2020 | 14:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN