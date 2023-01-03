Konya’da otomobilin çarptığı midibüs yan yattı: 10 yaralı | Video

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Konya’da seyir halindeki otomobil şerit değiştiren midibüse çarptı. Yan yatan midibüs park halindeki hafif ticari araca çarparken, kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.