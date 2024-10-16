Köy muhtarından örnek davranış

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Mehmet Öztürk, köy halkının güvenliği için önemli bir adım attı. Öztürk, köyde bulunan tüm römork sahiplerine çağrıda bulunarak, römorklarına reflektör taktırmaları için köy meydanında bir araya getirdi. İlçe Jandarma Trafik Şubesi ekiplerinin de desteğiyle, traktör römorklarına reflektörlerin montajı yapıldı.