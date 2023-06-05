Video Haber Külliye'de devir teslim töreni! Fuat Oktay görevi Cevdet Yılmaz'a devretti | Video
Külliye'de devir teslim töreni! Fuat Oktay görevi Cevdet Yılmaz'a devretti | Video

Külliye'de devir teslim töreni! Fuat Oktay görevi Cevdet Yılmaz'a devretti | Video

05.06.2023 | 10:50

Külliye'de devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Törende açıklamalarda bulunan Yılmaz; "Deprem çalışmalarını yakından takip edeceğiz. KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyacağız" ifadelerine yer verdi.

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