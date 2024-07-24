Video Haber “Kuyu12” operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video
“Kuyu12” operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video

“Kuyu12” operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video

24.07.2024 | 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de düzenlenen “Kuyu-12” operasyonu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda 43 şüphelinin yakalanırken 27’sinin tutuklandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce MASAK ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının desteğiyle "Kuyu-12" operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan 43 şüphelinin 27'si tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelileri yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyon sonucu suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon Türk lirası değerinde mala el konuldu ve ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altın ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuyu12 operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video 01:23
“Kuyu12” operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video 24.07.2024 | 08:42
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 00:12
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 23.07.2024 | 23:54
SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik’ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği 24:22
SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik'ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği 23.07.2024 | 19:48
Bilal Erdoğan, ABD’deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı’yla bir araya geldi | Video 02:33
Bilal Erdoğan, ABD'deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi | Video 23.07.2024 | 16:38
Mersin’deki PKK halayı sonrası 9 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya paylaştı: Gereği yapıldı | Video 00:29
Mersin'deki PKK halayı sonrası 9 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya paylaştı: "Gereği yapıldı" | Video 23.07.2024 | 15:01
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi | Video 00:37
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi | Video 23.07.2024 | 14:23
Bayraktar Kızılelma’nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video 00:43
Bayraktar Kızılelma'nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video 23.07.2024 | 14:13
SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’in o sözlerine tepki: Bölücü bir ağızdır! | Video 31:59
SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in o sözlerine tepki: "Bölücü bir ağızdır!" | Video 23.07.2024 | 11:32
Mersin’de FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Video 01:18
Mersin'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Video 23.07.2024 | 10:22
Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı | Video 01:17
Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı | Video 23.07.2024 | 08:31
Bilim insanlarına şüpheli saldırı olayında Emniyet’ten açıklama 03:19
"Bilim insanlarına şüpheli saldırı" olayında Emniyet'ten açıklama 23.07.2024 | 00:34
Ankaralı’nın metro çilesi bitmiyor! Hem yeni metro yapılmadı hem olan işletilemiyor 00:38
Ankaralı’nın metro çilesi bitmiyor! Hem yeni metro yapılmadı hem olan işletilemiyor 22.07.2024 | 20:34
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı 00:10
Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı 22.07.2024 | 19:16
Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme! Ötenazi kelimesi tekliften çıkarılıyor 03:13
Sokak hayvanları yasa tasarısında yeni gelişme! "Ötenazi" kelimesi tekliften çıkarılıyor 22.07.2024 | 19:21
SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi 06:00
SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi 22.07.2024 | 18:27
Çanakkale Valisi’nden ilk açıklama 00:52
Çanakkale Valisi'nden ilk açıklama 22.07.2024 | 18:14
SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi 04:05
SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi 22.07.2024 | 18:02
Türkiye’nin gururu GÖKBEY, İngiltere semalarında | Video 06:03
Türkiye'nin gururu GÖKBEY, İngiltere semalarında | Video 22.07.2024 | 16:19
Aydın’da yangın çıktı 00:12
Aydın’da yangın çıktı 21.07.2024 | 18:14
Başkan Erdoğan’dan GKRY ve Yunanistan’a ’üs’ mesajı: Gördükleri zaman onlara yeter | Video 19:29
Başkan Erdoğan'dan GKRY ve Yunanistan'a 'üs' mesajı: "Gördükleri zaman onlara yeter" | Video 21.07.2024 | 12:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA