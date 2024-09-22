Video Haber Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler!
Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler!

Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler!

22.09.2024 | 23:44

Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler! Detaylar A Haber'de!

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