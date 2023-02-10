Video Haber Madencilerden mucize kurtarmalar | Video
Madencilerden mucize kurtarmalar | Video

Madencilerden mucize kurtarmalar | Video

10.02.2023 | 01:51

Türkiye Taş Kömürü Amasra ve Zonguldak işletmelerinden deprem bölgesine giden maden işçileri mucize yazmaya devam ediyor. Hatay'da 88 saat sonra Ayla ve İbrahim Halil çifti sağ olarak kurtarıldı.

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