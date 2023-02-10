Madencilerden mucize kurtarmalar | Video
Türkiye Taş Kömürü Amasra ve Zonguldak işletmelerinden deprem bölgesine giden maden işçileri mucize yazmaya devam ediyor. Hatay'da 88 saat sonra Ayla ve İbrahim Halil çifti sağ olarak kurtarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Madencilerden mucize kurtarmalar | Video 10.02.2023 | 01:51
00:46
4 gün sonra yeniden hayata tutundu | Video 10.02.2023 | 01:46
00:21
3’ü çocuk 5 kişi 88 saat sonra kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 01:38
00:20
Köylere askeri helikopterler ile yardımlar ulaştırılıyor | Video 10.02.2023 | 00:03
01:40
00:31
JAK ekiplerince 12 yaşındaki çocuk, 71 saat sonra kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 22:18
00:51
Adıyaman’da enkazdaki iki kardeş 87 saat sonra kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 22:23
00:45
05:14
Adana’dan İstanbul’a askeri uçakla 52 yaralı getirildi | Video 09.02.2023 | 21:34
02:23
89’uncu saatte mucizenin adı: Yiğit | Video 09.02.2023 | 21:10
00:24
Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu | Video 09.02.2023 | 21:06
03:47
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret | Video 09.02.2023 | 20:34
02:14
İnsansız hava araçlarının gözü "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede | Video 09.02.2023 | 20:34
00:41
01:02
Hatay'da 86 saat sonra çifte mucize | Video 09.02.2023 | 18:54
01:41
Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı! | VİDEO 09.02.2023 | 18:45
03:00
00:51
MSB paylaştı: 5 kişilik aile sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 17:52
00:11