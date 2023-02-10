Madencilerden mucize kurtarmalar | Video

Türkiye Taş Kömürü Amasra ve Zonguldak işletmelerinden deprem bölgesine giden maden işçileri mucize yazmaya devam ediyor. Hatay'da 88 saat sonra Ayla ve İbrahim Halil çifti sağ olarak kurtarıldı.