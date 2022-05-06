Video Haber Madrid’de patlama: 17 yaralı | Video
Madrid’de patlama: 17 yaralı | Video

Madrid’de patlama: 17 yaralı | Video

06.05.2022 | 18:29

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İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada meydana gelen patlamada en az 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

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