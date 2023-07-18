Mahmut Övür | FETÖ'cü Osman Şimşek neden konuştu?
Mahmut Övür'ün 18.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:16
'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video 18.07.2023 | 17:04
04:30
Mahmut Övür | FETÖ'cü Osman Şimşek neden konuştu? 18.07.2023 | 16:30
02:19
Hilal Kaplan | Körfez turunun yansımaları 18.07.2023 | 16:28
05:55
00:18
01:38
Togg sürprizi! Başkan Erdoğan ve Prens Selman birlikte kullandı | Video 18.07.2023 | 09:23
01:06
00:34
İstanbul Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon: 9 gözaltı | Video 18.07.2023 | 00:08
01:18
Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney | Video 17.07.2023 | 23:41
00:56
00:08
Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu | Video 17.07.2023 | 21:31
01:49
Adana'da oduncu dükkanında yangın | Video 17.07.2023 | 21:30
03:07
Atina yakınlarında iki orman yangını | Video 17.07.2023 | 21:30
04:30
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı | Video 17.07.2023 | 20:04
03:34
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'da | Video 17.07.2023 | 19:59
02:08
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı | Video 17.07.2023 | 19:58
00:29
01:32
Çin’de tayfun nedeniyle uçuşlar askıya alındı | Video 17.07.2023 | 17:48
00:52