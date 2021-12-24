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OTOMATİK OYNAT
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Mahmut Övür | Galata bankerlerinden günümüze 24.12.2021 | 14:24
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01:31
Mehmet Barlas | Yavaşca'sız bir dünya 24.12.2021 | 14:09
00:32
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti | Video 24.12.2021 | 13:56
01:15
01:15
İstanbul'da AK Parti binasının önüne bırakılan koliden bomba düzeneği çıktı 24.12.2021 | 12:17
02:45
SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame! 24.12.2021 | 12:12
18:08
01:34
Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı 24.12.2021 | 11:00
03:38
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24.12.2021 | 10:58
03:07
Engin Ardıç | Katil Enver’dir 24.12.2021 | 10:47
04:47
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04:28
Hasan Basri Yalçın | Şimdi öğrendiniz mi? 23.12.2021 | 12:56
03:08
Engin Ardıç | Vurduranlar vurdurmayanlar 23.12.2021 | 12:54
04:18
Mahmut Övür | ‘O Adam’ neden hep kazanıyor, ötekiler kaybediyor? 23.12.2021 | 12:51
03:04
Mehmet Barlas | Meğer Erdoğan neleri aşmış... 23.12.2021 | 12:48
00:24
03:11
02:07
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan "Alım fırsatı" sözlerine açıklama | Video 23.12.2021 | 10:12
Mahmut Övür'ün 24.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...