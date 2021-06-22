Video Haber Mahmut Övür | HDP kapatma davası ve olası sonuçları

Mahmut Övür | HDP kapatma davası ve olası sonuçları

Mahmut Övür | HDP kapatma davası ve olası sonuçları
22.06.2021 | 11:22

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Mahmut Övür'ün 22.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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