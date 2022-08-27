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OTOMATİK OYNAT
03:52
Mahmut Övür | 'Militan' Gülşen 27.08.2022 | 16:19
04:29
Melih Altınok | Gülşen'in tutuklanmasından neden rahatsızım 27.08.2022 | 16:14
01:10
02:00
Mehmet Barlas | Almanya zor durumda 27.08.2022 | 12:33
03:50
06:07
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Durdurulan araçtan, 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi | Video 26.08.2022 | 22:22
05:52
Esenyurt'ta aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu 26.08.2022 | 21:54
01:07
01:43
İstanbul'a dolu yağdı | Video 26.08.2022 | 18:38
01:58
01:18
01:50
SON DAKİKA | Şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz | Video 26.08.2022 | 18:08
02:21
04:24
Melih Altınok | Gülşen meselesini çok ciddiye alıyoruz 26.08.2022 | 16:27
01:47
03:09
Mehmet Barlas | Türkiye'nin gündemi Gülşen olmamalı 26.08.2022 | 14:58
10:39
Malazgirt'te cuma namazı | Video 26.08.2022 | 13:25
Mahmut Övür'ün 27.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...