Video Haber Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar
Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar

Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar

07.01.2022 | 15:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar 04:26
Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar 07.01.2022 | 15:33
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Başkan Erdoğan'dan muhalefete ASELSAN ve Tank-Palet fabrikası tepkisi: Yalanlarınızda boğulacaksınız | Video 06.01.2022 | 23:26
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Mahmut Övür'ün 07.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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